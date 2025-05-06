Около 18 БПЛА ликвидированы над Воронежской областью

Фото: Минобороны РФ

Около 18 беспилотников были уничтожены в 6 муниципалитетах Воронежской области ночью во вторник, 6 мая, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. При падении обломков сбитых БПЛА в городе на юге региона повреждены несколько окон в нежилом здании и кровля, хозпостройки двух частных домов, остекление автомобиля. Также возник огонь на детской площадке.

Гусев подчеркнул, что на всех объектах уже работают оперативные службы. При этом он добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее 10 дронов были сбиты в небе над Пензенской областью. В результате атаки пострадавших и разрушений нет, уточняли власти. На месте падения обломков работали все службы экстренного реагирования.