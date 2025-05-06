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03:28

Происшествия

Десять дронов сбиты в небе над Пензенской областью

Фото: Минобороны РФ

Над Пензенской областью сбиты 10 беспилотников ночью вторника, 6 мая, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают все службы экстренного реагирования.

Ранее двое несовершеннолетних пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Рыльску в Курской области. Один ребенок получил касательное осколочное ранение левой голени, а второй – осколочное ранение правой голени.

Подросткам оказывалась вся необходимая медицинская помощь.

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