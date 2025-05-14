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14 мая, 11:08

Происшествия

Сотрудники МВД изъяли свыше 61 кг наркотиков, привезенных из Эквадора

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полицейские совместно с таможенными органами пресекли крупную поставку наркотиков в Россию. В рамках прошедшей в Санкт-Петербурге операции было изъято более 61 килограмма запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Все наркотики, по ее словам, были доставлены на морском судне из Эквадора. В ходе досмотра одного из контейнеров полицейские нашли тайники с 50 брикетами порошкообразного вещества белого цвета.

"Один из свертков был направлен на экспертизу, которая подтвердила, что в нем находится свыше килограмма кокаина. Остальные брикеты также будут исследованы специалистами", – написала Волк в своем телеграм-канале.

Правоохранители возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств, в рамках которого работают над установлением лиц, причастных к преступлению.

Ранее в Яхроме у 36-летнего мужчины изъяли 31 куст конопли и около килограмма марихуаны. Полицейские выяснили, что он переоборудовал комнату своей квартиры под теплицу для выращивания наркотиков. В ходе операции у него также нашли упаковочный материал, весы и вакууматор. Мужчина признался в выращивании и сбыте наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

"Московский патруль": полицейские изъяли у мужчины несколько килограммов наркотиков

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происшествия

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