В Подмосковье задержали мужчину за выращивание конопли в подвале дома

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В Дмитровском муниципальном округе полиция задержала 39-летнего безработного местного жителя, который выращивал в подвале своего дома коноплю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России.

По данным ведомства, помещение цокольного этажа злоумышленник оборудовал вентиляцией, тепловыми лампами и системой полива. Всего в подвале правоохранители нашли и изъяли 56 кустов конопли, на чердаке – семь пакетов с веществом растительного происхождения, электронные весы, упаковочный материал и вакууматор.

Исследование показало, что изъятое вещество оказалось марихуаной массой более трех килограммов. Предварительно, мужчина полгода выращивал растения для производства и сбыта наркотиков.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, фигурант заключен под стражу.

Россию беспокоит увеличение числа преступлений, связанных со сбытом запрещенных веществ, заявил ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. С его слов, ситуация в области наркопреступности остается напряженной.

Задачи противодействия работы наркобизнеса, повышение качества координации правоохранительных органов и совершенствование системы оказания наркологической помощи находятся "в поле постоянного внимания Совета безопасности", указал Шойгу.