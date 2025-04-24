Россиянин прятал наркотики на 16 млн рублей в арендованном авто и попался

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В Иркутской области задержали 61-летнего жителя Хабаровска, который прятал наркотики на 16 миллионов рублей в арендованном автомобиле марки Toyota. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Полиция остановила иномарку на подъезде к городу Зиме. При досмотре автомобиля стражи порядка обнаружили три пакета с синтетическими наркотиками, спрятанные под ковриком переднего пассажирского сиденья. Общий вес изъятых запрещенных веществ составил более 3 килограммов, говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по пути следования мужчина успел оборудовать еще один тайник в Алларском районе. Там полиция изъяла более килограмма "соли".

Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, вооруженного ножами. Он находился под действием наркотиков.

Когда прибыли полицейские, мужчина начал угрожать им ножами. В результате патрульному пришлось сделать выстрел в воздух.