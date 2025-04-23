23 апреля, 16:47Происшествия
Две партии наркотиков на 16 млн евро были изъяты таможней Нидерландов
Фото: 123RF/funlovingvolvo
Таможня Нидерландов изъяла две партии кокаина на 16 миллионов евро, сообщает Nu.nl.
По данным издания, первую партию наркотиков, замаскированных под пластиковые авокадо, выявили на предприятии в Барендрехте. Вещество обнаружили сотрудники таможни после того, как одна из упаковок упала на землю и раскрылась.
Под 400 авокадо были замаскированы порядка 80 килограммов кокаина, уточнили в Службе государственного обвинения. После этого в порту Роттердама обнаружили вторую партию наркотического вещества весом 553 килограмма. Оба груза были уничтожены.
Ранее в Анкаре была проведена крупнейшая в истории Турции антинаркотическая операция, в ходе которой задержали 525 торговцев. Операция готовилась в течение шести месяцев. В ней были задействованы 4 768 сотрудников полиции, 40 служебных собак и 4 беспилотных летательных аппарата.
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