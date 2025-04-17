В Анкаре задержали рекордное число наркодилеров за одну операцию

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В Анкаре проведена крупнейшая в истории Турции антинаркотическая операция – задержаны 525 торговцев. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу МВД республики Али Ерликая.

По словам Ерликая, операция готовилась в течение 6 месяцев. В ней были задействованы 4 768 сотрудников полиции, 40 служебных собак и 4 беспилотных летательных аппарата. Правоохранительные органы одновременно прибыли более чем по 600 адресам.

"Мы еще раз ясно показали торговцам ядами, которые осмеливаются красть жизни нашей молодежи: улица, на которую вы зашли, тупиковая! Если вы попытаетесь тронуть нашу молодежь, вы ответите перед законом!" – заявил министр.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию. Сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 300 килограммов синтетических наркотиков.

До этого сотрудники Росгвардии задержали в Москве 27-летнего распространителя эфедрона. Он оставлял наркотики в тайниках-закладках.