Сотрудники Росгвардии задержали в Москве распространителя эфедрона

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

Сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего мужчину с 48 граммами эфедрона на территории района Солнцево в Москве. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по столице.

Во время патрулирования территории по Боровскому проезду росгвардейцы обратили внимание на мужчину, выходившего из гаражного кооператива у железной дороги. При виде служебного автомобиля он попытался скрыться.

Правоохранители остановили мужчину для установления личности. Задержанным оказался 27-летний уроженец Челябинской области. В ходе беседы он попытался сбежать, выбросив свертки с неизвестным веществом, которое распространял через тайники-закладки.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла пять свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная позже экспертиза показала, что пакетики содержали эфедрон.

Задержанный мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее правоохранители задержали наркоторговца на западе Москвы. При личном досмотре у него обнаружили два свертка с белым порошком массой около пяти граммов. Как установила экспертиза, это был мефедрон.

Также в Москве полицейские обнаружили наркотики у мужчины во время проверки документов. Как пояснил задержанный, он приобрел наркотики для личного употребления.