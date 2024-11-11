11 ноября, 16:32Происшествия
Полицейские обнаружили наркотики у мужчины во время проверки документов в Москве
Фото: 77.мвд.рф
Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, в Северо-Восточном округе столицы. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
Сотрудники Госавтоинспекции УВД по СВАО остановили на Сельскохозяйственной улице автомобиль, которым управлял 47-летний москвич. На просьбу предоставить документы для проверки мужчина начал искать их в барсетке, где правоохранители заметили свертки с неизвестным веществом. После вопроса о наполнении свертков водитель отреагировал неадекватно, резко выбросив их за ограждение автодороги.
Была вызвана следственно-оперативная группа, которая обнаружила и изъяла свыше 29 граммов запрещенных веществ. Как пояснил мужчина, он приобрел наркотики для личного употребления.
После полицейские установили и задержали второго злоумышленника, поставляющего наркотики первому. Им оказался 54-летний москвич. Обыскав место его проживания, правоохранители еще изъяли горшки с кустами наркосодержащего растения, специальные удобрения, а также 13 пакетов, 3 контейнера и 8 банок с веществом.
В данный момент в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Водителю вручили подписку о невыезде и надлежащем поведении, а его подельник был заключен под стражу.
Ранее ФСБ пресекла попытку транзитной перевозки тонны кокаина в страну Европейского союза через Россию. Стоимость изъятого наркотика составила более 3,5 миллиарда рублей.
Сотрудники службы задержали двоих граждан Балканских стран в Ленинградской области. Они загрузили в автомобиль 984 брикета с кокаином, которые позже хотели вывести в страну ЕС. За некоторое время до задержания фигуранты пытались сбыть 20 килограммов наркотика.
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