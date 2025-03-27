Почти 570 кустов конопли изъяли в подмосковном Дмитрове

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Столичные полицейские изъяли 565 кустов конопли в частном доме в Дмитровском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ходе обыска помещений правоохранители изъяли пластиковый контейнер с 1,2 килограмма наркотиков, а также различное оборудование для выращивания запрещенных веществ – системы обогрева, освещения и вентиляции.

По подозрению в незаконном выращивании наркотиков для последующего сбыта задержаны двое мужчин 33 и 35 лет. Кроме того, полицейские в ходе обыска жилища одного из задержанных в Химках нашли еще три пакета со следами неизвестного вещества и сверток с растительной массой. Улики направлены на экспертизу.

"Злоумышленники признались, что наркотик предназначался для сбыта в Москве", – добавили в пресс-службе МВД.

Оба фигуранта заключены под стражу.

Ранее в столице полицейские задержали мужчину, которого подозревают в организации лаборатории по производству запрещенного вещества. Наркотики сбывались на территории Москвы и Московской области. Мужчину взяли под стражу.

