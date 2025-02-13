Под Пермью мужчина расплатился за интим марихуаной, водкой и пирожками

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В Пермском крае мужчина расплатился за интимные услуги марихуаной, бутылкой водки и пирожками. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по региону.

Жителя поселка Куеда задержали осенью прошлого года после того, как он сбыл 0,2 грамма марихуаны односельчанке. Сверток с наркотиками был обнаружен при личном досмотре женщины.

"Сельчанка пояснила, что "дурман-трава" – это плата ей за оказание интимных услуг. Также она рассказала, что, помимо наркотиков, "щедрый" клиент отдал ей бутылку водки и два пирожка", – сказано в сообщении.

Сотрудники полиции привлекли женщину к административной ответственности. Сбытчику наркотиков грозит реальный срок, его дело направлено в суд.

Ранее сотрудники полиции района Северное Медведково задержали мужчину, которого подозревают в попытке сбыта наркотиков. Задержанным оказался 24-летний приезжий. У него обнаружили и изъяли 90 свертков с наркотическим веществом массой более 170 граммов.

Между тем глава СКР Александр Бастрыкин предложил снизить до 14 лет возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. По его мнению, такая мера поможет в борьбе с вовлечением школьников в наркобизнес.