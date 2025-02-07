В Астрахани мужчина получил 20 лет по делу о гибели 10 человек от наркотиков

Фото: телеграм-канал "Астраханская полиция"

Советский суд Астрахани приговорил иностранного гражданина к 20 годам колонии строгого режима по делу о сбыте наркотиков, из-за которых в прошлом году погибли 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

С 8 по 11 мая прошлого года в разных районах Астрахани были найдены десять тел погибших в возрасте от 18 до 40 лет. Еще 25 человек были госпитализированы с симптомами отравления наркотиками.

Гражданина Кыргызской Республики признали виновным в совершении 32 преступлений по части 4 статьи 228.2 ("Незаконный сбыт наркотических средств организованной группой"), части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

По данным СК, подозреваемый приобрел наркотики через интернет для незаконной продажи. Затем он случайно заменил наркотик на более сильнодействующий, что привело к смертям и отравлениям.

Материалы по остальным членам организованной преступной группы выделены в отдельное производство.

Между тем столичный суд назначил мужчине 15 лет и 3 месяца колонии строгого режима по делу о производстве свыше 15 килограммов наркотиков в городском округе Шатура. Из материалов дела следует, что мужчина в составе организованной группы открыл лабораторию на своем земельном участке. В ноябре 2023 года его задержали полицейские и изъяли свыше 15 килограммов синтетических наркотиков и более 4 килограммов их прекурсоров.