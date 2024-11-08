Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона в подмосковной Ольховке. Об сообщает RT со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Полицейские при силовой поддержке росгвардейцев задержали мужчину на месте производства наркотиков и обследовали помещение. В результате они нашли более девяти килограммов кристаллического вещества, емкости с прекурсорами общим объемом около 250 литров и другие предметы.

Задержанным оказался житель Москвы, его уже заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают соучастников противоправной деятельности фигуранта.

Ранее столичные полицейские изъяли 1,5 килограмма наркотиков в виде брикетов с изображением злого Санты Клауса. Москвич хранил у себя в холодильнике запрещенные вещества под видом подарков. Также правоохранители нашли у него пачки денег. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.