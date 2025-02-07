07 февраля, 12:25Происшествия
Мужчина осужден на 15 лет за производство 15 кг наркотиков в Подмосковье
Фото: depositphotos/andreyuu
Московский областной суд назначил Андрею Журавлеву 15 лет и 3 месяца колонии строгого режима по делу о производстве свыше 15 килограммов наркотиков в городском округе Шатура. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Из материалов дела следует, что мужчина в составе организованной группы открыл лабораторию на своем земельном участке. В ноябре 2023 года его задержали полицейские и изъяли свыше 15 килограммов синтетических наркотиков и более 4 килограммов их прекурсоров.
Мужчину признали виновным по статьям "Незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере" и "Незаконное хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере".
Кроме того, по решению суда у мужчины конфискуют и обратят в доход государства его земельный участок и постройку, где была организована лаборатория. Приговор пока еще не вступил в законную силу.
Ранее полиция ликвидировала нарколабораторию в подмосковной Ольховке. Правоохранители задержали мужчину на месте и обследовали помещение.
В результате они обнаружили свыше девяти килограммов кристаллического вещества, емкости с прекурсорами общим объемом около 250 литров и другие предметы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.
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