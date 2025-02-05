СК предложил снизить возрастной порог для наказания за сбыт наркотиков

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Глава СКР Александр Бастрыкин предложил снизить возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, распространив ее на подростков младше 14 лет. С соответствующим предложением он выступил во время расширенной коллеги ведомства, передает ТАСС.

По мнению председателя СК РФ, такая мера поможет в борьбе с вовлечением школьников в наркобизнес, который убеждает подростков в безнаказанности их действий по причине недостижения ими возраста привлечения к уголовной ответственности.

На данный момент за сбыт наркотиков подростков привлекают к уголовной ответственности с 16-летнего возраста.

В середине декабря 2024 года Госдума приняла законопроект об ужесточении ответственности до 9 лет лишения свободы за вовлечение детей, не достигших возраста 14 лет, а также двух и более несовершеннолетних в совершение преступлений. Кроме того, законопроект вносит уголовную ответственность за преступления с использованием интернета.

Между тем председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявлял, что преступники, использующие доверчивость детей, должны в полной мере оценивать свои поступки и отвечать за них по всей строгости закона. По статистике, чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ.

