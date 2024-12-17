ГД ужесточила наказание за вовлечение детей в совершение преступлений

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении ответственности до 9 лет лишения свободы за вовлечение детей, не достигших возраста 14 лет, а также двух и более несовершеннолетних в совершение преступлений.

За действия, связанные с вовлечением детей в преступную группу, совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, совершение трех и более преступлений небольшой или средней тяжести, совершение преступления по политической или религиозной ненависти, предусматривается срок лишения свободы на 10 лет. За вовлечение несовершеннолетних в антиобщественные действия – срок лишения свободы 8 лет.

Кроме того, законопроект вносит уголовную ответственность за преступления с использованием интернета.

Между тем председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявлял, что преступники, использующие доверчивость детей, должны в полной мере оценивать свои поступки и отвечать за них по всей строгости закона. По статистике, чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ. В 2023 году число таких преступлений выросло на 52,3%.

