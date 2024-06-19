СФ и ГД утвердили доклад комиссии по расследованию преступлений Киева против детей

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Госдума и Совфед единогласно утвердили окончательную версию доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Украины в отношении детей. Теперь его направят кабмину РФ и главе государства, передает ТАСС.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в докладе на примерах разобраны и подтверждены преступления Украины в отношении детей.

При этом в докладе парламентская комиссия предложила Владимиру Путину создать Конвенцию о борьбе с проявлениями терроризма в отношении детей и вовлечением их в деструктивную деятельность. Кроме того, в документе выдвинули инициативу по формированию единого координационного органа, направленного на сбор данных о преступных действиях Киева против детей.

Также комиссия рекомендовала правительству и Банку РФ ограничить возможность совершения покупок в играх, создатели которых направляют все вырученные средства ВСУ.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал направить итоговый доклад в ООН и национальные парламенты всех стран мира, включая недружественные РФ.

Ранее парламентская комиссия РФ по расследованию преступлений Украины в отношении детей направила Генпрокуратуре и ФСБ рекомендацию, в рамках которой попросила признать ВСУ, СБУ и ГУР террористическими организациями.

В документе в качестве примера привели то, что ВСУ используют против мирного населения противопехотные мины, которые разбрасываются с беспилотников рядом с социальными объектами и маршрутами городского транспорта. Это, как сказано в докладе, нарушает международное гуманитарное право и права человека, а также приводит к гибели людей.

