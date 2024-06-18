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Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство провинции Хорасан" (ИГПХ) могла использовать Украину для переброски сторонников в страны Запада в 2023 году. Об этом заявил глава ведомства по охране Конституции Германии, которое занимается внутренней разведкой, Томас Хальденванг.

"ИГПХ удалось переправить своих сторонников в Западную Европу, предположительно, через волну беженцев с Украины", – приводит его слова РИА Новости.

По мнению Хальденванга, ИГПХ сейчас является самой опасной среди схожих террористических группировок. В качестве примеров ее члены рассматривают теракты в парижском театре "Батаклан" или метро Брюсселя. Он рассказал, что проводятся масштабные подготовительные мероприятия и закупается оружие, однако органам безопасности удается пресечь процессы.

В свою очередь, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер уточнила, что в Германии находятся порядка 27 тысяч приверженцев радикального исламизма. Она предположила, что они могут организовать теракты, подобные тому, который произошел 22 марта в "Крокус Сити Холле" в Москве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила группировку "Исламское государство" с представителями киевского режима. Она отметила, что участники ИГ по сравнению с руководством Украины "наивные дети". В качестве доказательства этому дипломат привела высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об убийстве участвовавшего в переговорах с Россией Дениса Киреева.

