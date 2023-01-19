Захарова сравнила киевский режим с ИГ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале сравнила группировку "Исламское государство" (признана террористической и запрещена на территории РФ) с представителями киевского режима. Она отметила, что участники ИГ по сравнению с руководством Украины "наивные дети".

В качестве доказательства этому она привела высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об убийстве участвовавшего в переговорах с Россией Дениса Киреева. Так, он заявил, что причиной убийства участника делегации стал "недостаток координации между силовыми структурами" Украины.

"Запрещенный ИГИЛ (прежнее название ИГ. – Прим. ред.) – это наивные дети по сравнению с киевским режимом", – написала дипломат.

В интервью издателю Ekspress Grupp Хансу Луйку Подоляк также заявил, что Киреев не являлся членом украинской делегации, а исполнял обязанности консультанта по одному из направлений.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины убила Киреева в связи с тем, что он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы. Офис президента Украины Зеленского признал убийство переговорщика Киреева ошибкой.

В ООН заявили, что убийство члена украинской делегации должно быть расследовано

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