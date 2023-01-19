СБУ убила участника первых переговоров РФ и Украины, без которого "Киев бы взяли" – СМИ

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Без информации от участника первых российско-украинских переговоров, финансиста Дениса Киреева, который был убит в марте прошлого года, "Киев был бы взят", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

Отмечается, что сначала СБУ задержала Киреева, а затем его тело с пулей в затылке нашли на тротуаре в центре Киева. Собеседники издания заявили, что банкира ликвидировала именно Служба безопасности Украины, поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы. При этом никаких подробностей и доказательств приведено не было.

"45-летний банкир Денис Киреев был убит как предатель. Служба безопасности Украины – главная служба внутренней разведки страны – застрелила господина Киреева", – говорится в публикации.

По информации издания, 23 февраля 2022 года Киреев якобы передал главе военной разведки Украины сведения о том, что Россия в ближайшее время планирует начать специальную военную операцию. Сам Буданов заявил журналистам, что финансист получил эти данные от своих контактов в РФ.

Киреев был участником украинской делегации на переговорах с Россией в Гомеле 28 февраля. 5 марта Минобороны Украины подтвердило его гибель. По данным ведомства, это случилось при выполнении спецзадания. Однако депутат Александр Дубинский сообщал в соцсетях, что Киреева убили сотрудники СБУ при задержании.



Погиб участник первой украинской делегации на переговорах с Россией – СМИ

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