В СБУ сообщили о контрразведывательных мероприятиях в центре Киева

Фото: телеграм-канал "Служба безпеки України"

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала контрразведывательные мероприятия в Печерском районе Киева, в том числе в правительственном квартале. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Силовики проводят осмотр территории и отдельных помещений <...> для выявления запрещенных к обращению предметов, осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данные меры необходимы для проверки и усиления защиты государственных объектов от диверсий, повышения безопасности лиц, находящихся под госохраной.

В минувшем ноябре СБУ провела обыски в находящейся во владении УПЦ Киево-Печерской лавре, также назвав это "контрразведывательными мероприятиями". В результате там якобы была обнаружена пророссийская литература, которую использовали в том числе для пропаганды русского мира.



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