Захарова прокомментировала ситуацию с русским кладбищем во Франции

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала ситуацию с русским кладбищем во Франции и назвала происходящее "Некрофилией-2023".

"Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности", – написала дипломат.

Захарова отметила, что Париж делает кладбище заложником политических разногласий. Она добавила, что из-за желания французских властей "отменить" все российское страдают представители русской белой эмиграции.

Она подчеркнула, что посольство РФ в Париже уже отреагировало на действия местных властей города Сен-Женевьев-де-Буа.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Сент-Женевьев-де-Буа отказался принять от России оплату мест на кладбище, на котором покоятся люди без родственников. В связи с этим комитет по уходу за русскими православными захоронениями ищет альтернативные источники финансирования.

На кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа из известных личностей покоятся лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин, княгиня Вера Оболенская, поэтесса Зинаида Гиппиус и артисты балета Рудольф Нуриев и Серж Лифарь.

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