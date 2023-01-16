Во Франции не приняли деньги от России на продление аренды мест на кладбище

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Французский город Сент-Женевьев-де-Буа не принял деньги от России, необходимые для возобновления аренды мест захоронений на одноименном кладбище. Об этом со ссылкой на главу комитета по уходу за русскими православными захоронениями CESOR Николая Лопухина сообщает издание Le Monde.

"В этом году город не принял денег от Кремля, позволяющих финансировать возобновление аренды российских участков", – сообщил Лопухин.

Уточняется, что оплату мест на кладбище, на котором покоятся люди без родственников, Россия производила после подписания соглашения между страной и Сент-Женевьев-де-Буа в 2005 году. После отказа в 2023 году принять деньги от России, комитет по уходу за русскими православными захоронениями ищет альтернативные источники финансирования.

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа является самым большим русским кладбищем, расположенным во Франции. На нем, среди прочих, захоронены лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин, княгиня Вера Оболенская, поэтесса Зинаида Гиппиус и артисты балета Рудольф Нуриев и Серж Лифарь.

Ранее сообщалось, что посла РФ в Братиславе Игоря Братчикова вызвали в министерство иностранных дел Словакии из-за заявления российских дипломатов об уничтожении кладбища русских воинов времен Первой мировой войны. В МИД Словакии заявили, что Братислава проявляет должный уход и уважение к мемориалам и могилам военных.

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