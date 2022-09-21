Посла РФ вызвали в МИД Словакии из-за заявления об осквернении кладбища

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Посла РФ в Братиславе Игоря Братчикова вызвали в министерство иностранных дел Словакии из-за заявления российских дипломатов об уничтожении кладбища русских воинов времен Первой мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД Словакии заявили, что сообщение об осквернении кладбища является "сфабрикованными обвинениями", которые якобы не имеют под собой фактической основы. В ведомстве также заявили, что Братислава проявляет должный уход и уважение к мемориалам и могилам военных, соблюдая положения соглашения 1995 года. При этом пояснений об уничтожении захоронения в словацком внешнеполитическом ведомстве не дали.

15 сентября пресс-секретарь посольства РФ в Словакии Виталий Житнюк заявил, что бульдозер сравнял с землей кладбище солдат русской армии, которые погибли в Первую мировую войну. Он отметил, что это было сделано по указанию старосты села Ладомиров. В российском диппредставительстве назвали подобные действия кощунственными и призвали Братиславу соблюдать межправительственное соглашение о захоронениях.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Словакии Иван Корчок осудил российского посла в Братиславе за участие в митинге партии "Курс – социальная демократия", посвященном 78-й годовщине со дня начала антигитлеровского Словацкого национального восстания, основную помощь которому оказал СССР.