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Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил о намерении выразить протест российскому послу в Братиславе Игорю Братчикову.
Это связано с участием российского дипломата в митинге партии "Курс – социальная демократия", посвященном 78-й годовщине со дня начала антигитлеровского Словацкого национального восстания, основную помощь которому оказал СССР.
"Послу РФ завтра (во вторник. – Прим. ред.) будет выражен протест в связи с тем, что он поддержал партию, которая открыто сотрудничает с экстремистами, никогда не дистанцировавшимися от холокоста, а на торжества по случаю СНВ вывесившими черные флаги", – написал Корчок на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).
Торжества, посвященные началу Словацкого национального восстания, традиционно прошли 29 августа в городе Банска-Бистрица. Посол РФ принял приглашение КСД принять участие в праздновании годовщины в городе Зволене, который в 1944 году стал одним из центров восстания.
В своем выступлении на митинге Братчиков отметил вклад участников Словацкого национального восстания в победу над гитлеровским нацизмом и возложил венок на мемориальном кладбище, где захоронены более 17 тысяч красноармейцев.
Ранее сообщалось, что МИД Казахстана вызвал к себе посла Украины Петра Врублевского и выразил ему протест после его интервью блогеру Диасу Кузаирову. В видеоролике присутствуют слова посла о том, что киевский режим старается убивать как можно больше русских.
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