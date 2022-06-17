Глава МИД Дании заявил, что посла РФ срочно вызвали в ведомство из-за инцидента с кораблем

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Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод сообщил, что посла РФ в Копенгагене в срочном порядке вызвали в МИД королевства.

"Российский корабль за прошедшую ночь дважды нарушил морскую границу Дании. Это грубая и недопустимая провокация. Российский посол срочно вызван в МИД королевства", – приводит ТАСС его слова.

В пятницу, 17 июня, датская сторона стала утверждать, что российский корабль вошел в территориальные воды Дании.

Ранее стало известно, что корветы "Сообразительный", "Стойкий" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" в морских полигонах Балтийского флота отработали задачи по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника в рамках тактических учений.