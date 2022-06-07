Эксперт рассказал о вооружении и задачах Черноморского флота РФ

Черноморский Флот России помогает сухопутным войскам в спецоперации на Украине. В нанесении ударов по противнику могут быть задействованы два ракетных фрегата – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", шесть малых ракетных кораблей, а также четыре подводные лодки.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал о вооружении и задачах Черноморского флота. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

