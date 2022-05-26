Попытки США сделать РФ изгоем обречены на провал – Politico

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Попытки США сделать Россию изгоем обречены на провал из-за позиции других стран, пишет издание Politico.
В материале говорится, что российская спецоперация на Украине для многих стран, кроме США и Европы, является не более чем региональным конфликтом.
Так, Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР, Турция и Индонезия предпочитают отстаивать собственные экономические и стратегические интересы. При этом Южная Африка считает, что Соединенные Штаты своим навязчивым стремлением расширить НАТО сами обострили ситуацию, говорится в публикации.
Отмечается, что некоторые страны поставили свои национальные интересы выше призывов Вашингтона изолировать Россию и не стали вводить никаких санкций.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны ЕС блокировали активы Банка России на сумму около 23 миллиардов евро. По его словам, данная сумма является ничтожно малой по сравнению со 100 миллиардами долларов, замороженными Соединенными Штатами.
До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам – членам Евросоюза изъять замороженные российские валютные резервы для последующей передачи Украине.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным. По его словам, России об этой инициативе никто не говорил. Он добавил, что такое действие стало бы прямым воровством.
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