МИД Казахстана вызвал посла Украины из-за слов о русских

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МИД Казахстана вызвал к себе посла Украины Петра Врублевского и выразил ему протест после его слов о русских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мнение о гражданах РФ Врублевский высказал в интервью блогеру из Казахстана Диасу Кузаирову. В видеоролике присутствуют слова посла о том, что киевский режим старается убивать как можно больше русских.

"Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", – прокомментировали инцидент в МИД страны.

До этого из-за высказываний посла о гражданах РФ Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала объявить его персоной нон грата. По словам главы организации Владимира Божко, подобные высказывания неприемлемы для посла и не соотносятся с этикой представителя этой отрасли.

Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение оценить слова дипломата с юридической точки зрения. Бастрыкин заявил, что также была проверена причастность личностей к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России.