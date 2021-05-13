Суд Москвы досрочно освободил из колонии экс-сотрудника ФСБ Докучаева по делу о госизмене

18:49
Фото: fbi.gov
Лефортовский районный суд столицы досрочно освободил из колонии бывшего сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ России Дмитрия Докучаева, который был осужден за госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворено", – говорится в сообщении.
Московский окружной военный суд приговорил Докучаева к шести годам колонии строгого режима в апреле 2019 года. Также он был лишен звания майора ФСБ России.
Всего в уголовном деле четверо фигурантов. Прежде МОВС приговорил к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей экс-руководителя одного из подразделений ЦИБ Сергея Михайлова.
Помимо этого, бывший глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов получил 14 лет колонии строгого режима и штраф в 150 тысяч рублей. В свою очередь, Мосгорсуд отправил бизнесмена Георгия Фомченкова в колонию на семь лет.
По версии следствия, Михайлов и его подчиненные вели оперативную разработку по делу гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. Они передали ФБР секретную информацию о способах и методах ведения оперативно-разыскной деятельности по делу. Продажа гостайны принесла им 10 миллионов долларов.
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