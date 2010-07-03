Экс-сотрудник ФСБ Докучаев получил 6 лет колонии за госизмену

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Бывшего сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева приговорили к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает Агентство "Москва".

Приговор вынес Московский окружной военный суд. Слушание проходило в закрытом режиме, так как материалы дела маркированы грифом "совершенно секретно".

Отмечается, что судья огласил только вводную и резолютивную части приговора. Незадолго до этого Докучаев признал свою вину частично и заключил соглашение со следствием.

Всего в уголовном деле четверо фигурантов. Прежде МОВС приговорил к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей экс-руководителя одного из подразделений ЦИБ Сергея Михайлова.

Помимо этого, бывший глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов получил 14 лет колонии строгого режима и штраф в 150 тысяч рублей. В свою очередь, Мосгорсуд отправил бизнесмена Георгия Фомченкова в колонию на семь лет.

По версии следствия, Михайлов и его подчиненные вели оперативную разработку по делу гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. Они передали ФБР секретную информацию о способах и методах ведения оперативно-разыскной деятельности по делу. Продажа гостайны принесла им 10 миллионов долларов.