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17:30

Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к 22 годам колонии за госизмену

суды

17:30

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Экс-глава одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов приговорен к 22 годам колонии строгого режима за госизмену. Наказание Михайлов будет отбывать в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 400 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

По аналогичному обвинению к 14 годам колонии строгого режима и штрафу 150 тысяч рублей приговорен сообщник Михайлова – экс-глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Михайлов лишен звания полковника запаса ФСБ России, а Стоянов, ранее работавший в органах внутренних дел, звания майора МВД РФ. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, так как оно маркировано грифом "секретно".

Стоянова арестовали в декабре 2016 года в рамках дела о госизмене. По тому же делу был арестован Михайлов и его подчиненный майор ФСБ Дмитрий Докучаев.

По версии следствия, Михайлов и его подчиненные вели оперативную разработку по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США считают киберпреступником.

В дальнейшем Михайлов передал секретную информацию о способах и методах ведения оперативно-разыскной деятельности по делу Врублевского начальнику отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Стоянову.

Стоянов, находясь в 2011 году на международной конференции по кибербезопасности в Нью-Денвере в Канаде, передал диск агентам иностранных спецслужб. Таким образом, Михайлов и Стоянов заработали на продаже гостайны 10 миллионов долларов.

суды

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