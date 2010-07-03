Суд начнет рассматривать дело о госизмене сотрудника ФСБ Докучаева 10 апреля

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Дело сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева, которого обвиняют в государственной измене, рассмотрят в Московском окружном военном суде 10 апреля. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Она отметила, что дело имеет гриф "совершенно секретно", поэтому его рассмотрят в закрытом режиме.

Ранее суд приговорил к семи годам лишения свободы Георгия Фомченкова, который является фигурантом дела о госизмене бывшего сотрудника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова.

Также фигурантами дела являются глава одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов, сотрудник отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов и бизнесмен Георгий Фомченков.

Михайлова приговорили к 22 годам колонии строгого режима. К 14 годам колонии строгого режима и штрафу 150 тысяч рублей приговорен Стоянов.

Михайлов лишен звания полковника запаса ФСБ России, а Стоянов, ранее работавший в органах внутренних дел, звания майора МВД РФ.

Стоянова арестовали в декабре 2016 года в рамках дела о государственной измене. По тому же делу был арестован Михайлов и его подчиненный майор ФСБ Дмитрий Докучаев.

По версии следствия, Михайлов и его подчиненные вели оперативную разработку по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США считают киберпреступником.

В дальнейшем Михайлов передал секретную информацию о способах и методах ведения оперативно-разыскной деятельности по делу Врублевского начальнику отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Стоянову.