Приговор экс-сотрудникам ФСБ и "Лаборатории Касперского" вступил в силу

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Верховный суд России признал законным приговор экс-начальнику отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергею Михайлову и начальнику отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову. Об этом сообщает ТАСС.

"Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения", – заявила судья.



Михайлова и Стоянова судили в закрытом режиме. Материалы их дела засекречены. Стоянова арестовали в декабре 2016 года в рамках дела о государственной измене. По тому же делу были арестованы Михайлов и его подчиненный майор ФСБ Дмитрий Докучаев.

26 февраля Московский окружной военный суд приговорил Михайлова к 22 годам колонии и оштрафовал на 400 тысяч рублей. Стоянов был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

По версии следствия, Михайлов и его подчиненные вели оперативную разработку по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США считают киберпреступником.

В дальнейшем Михайлов передал секретную информацию о способах и методах ведения оперативно-разыскной деятельности по делу Врублевского начальнику отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Стоянову.

