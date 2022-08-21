МИД Австрии вызвал постпреда РФ в Вене после высказываний по Украине

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Министерство иностранных дел Австрии вызвало постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова после его высказываний относительно очередного пакета военной помощи США Киеву.
"Мы выступаем за свободу слова. Однако мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений", – говорится в заявлении австрийского МИД в Twitter.
Ранее Ульянов прокомментировал публикацию президента Украины Владимира Зеленского в Twitter, где тот благодарит Вашингтон за очередной пакет военной помощи. Дипломат написал "No mercy to the Ukrainian population!" ("Никакого милосердия по отношению к украинскому населению").
Позднее постпред РФ пояснил, что данное суждение является сугубо оценочным и относится к политике киевских властей, а не является призывом к каким-либо действиям.
"<...> украинская сторона преднамеренно исказила смысл моих слов, дала их более жесткий перевод – "никакой пощады украинскому населению" – и истолковала их как якобы призыв к геноциду украинского народа. Такая трактовка является отвратительной и абсолютно неприемлемой", – сказал Ульянов в интервью РИА Новости.
На этой неделе президента США Джо Байден распорядился выделить Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму до 775 миллионов долларов. Как сообщала до этого представитель Пентагона высокого ранга, речь идет о боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS, 16 гаубицах калибра 105 миллиметров и снарядах.
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