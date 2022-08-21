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Американский актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал остановить финансовую помощь Киеву.

"Перестаньте отправлять деньги Украине" – написал он в Twitter.

На этой неделе президента США Джо Байден распорядился выделить Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму до 775 миллионов долларов. Как сообщала до этого представитель Пентагона высокого ранга, речь идет о боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS, 16 гаубицах калибра 105 миллиметров и снарядах.

После госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что общий объем военной помощи, выделенный Украине Соединенными Штатами при администрации Джо Байдена, составил примерно 10,6 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты и другие западные страны увеличили военную помощь Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

