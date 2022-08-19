В США признали, что Путин прав по поводу действий Вашингтона на Украине

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Ветеран ВМС США Шон Спунтс согласился с мнением Владимира Путина по поводу того, что Вашингтон намеренно затягивает конфликт на Украине. Об этом пишет Newsweek.

Он отметил, что цели Украины и Соединенных Штатов не совпадают. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский желает скорейшего разрешения конфликта, однако американскому лидеру Джо Байдену нужно не это.

"Политика США направлена на затягивание конфликта в надежде привести Россию к краху, как в военном, так и в экономическом отношении", – сказал Спунтс.

Он также подчеркнул, что Байден не раз публично заявлял, что его цель – унизить Россию как мировую державу.

"Эта задача значительно масштабнее, чем у Зеленского, который хочет просто вывести российский войска из своей страны и вернуть утраченные территории в Донбассе и Крыму", – резюмировал он.

Ранее профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер рассказал о сценариях развития конфликта на Украине, при которых США могут в него вмешаться.

По словам эксперта, введение небольшого количества сухопутных войск возможно, если ситуация на украинской территории продлится больше года. Кроме того, по его мнению, американские власти могут вмешаться, если армия РФ одержит крупную победу, а украинские войска начнут разваливаться.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.