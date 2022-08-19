Политолог озвучил сценарии, при которых США могут вмешаться в конфликт на Украине

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Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер рассказал о сценариях развития конфликта на Украине, при которых США могут в него вмешаться. Об этом пишет RT.
По словам эксперта, введение небольшого количества сухопутных войск возможно, если ситуация на украинской территории продлится больше года. Кроме того, по его мнению, американские власти могут вмешаться, если армия РФ одержит крупную победу, а украинские войска начнут разваливаться.
Миршаймер заявил, что Президент США Джо Байден не намерен допускать такого развития событий.
Третий сценарий – это непреднамеренная эскалация, из-за которой Штаты будут втянуты в конфликт, добавил эксперт.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не хочет, чтобы Соединенные Штаты превращались в участника конфликта на Украине.
По словам замминистра, США в нотной форме неоднократно предупреждали о том, что все более глубокое вовлечение в ситуацию на Украине с точки зрения противодействия спецоперации РФ практически превращает Вашингтон в сторону конфликта. При этом американские власти не согласны с данным фактом, однако это опровергается заявлениями украинской стороны.
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