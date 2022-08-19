В МИД РФ заявили, что США не должны быть стороной конфликта на Украине

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Россия не хочет, чтобы Соединенные Штаты превращались в участника конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не хотим эскалации. Мы хотим избежать ситуации, когда США станут стороной конфликта, но пока мы не видим готовности той стороны по-настоящему глубоко и серьезно воспринимать эти предупреждения", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам замминистра, США в нотной форме неоднократно предупреждали о том, что все более глубокое вовлечение в ситуацию на Украине с точки зрения противодействия спецоперации РФ практически превращает Вашингтон в сторону конфликта. При этом американские власти не согласны с данным фактом, однако это опровергается заявлениями украинской стороны.

Кроме того, Штатам не следовало поставлять вооружение на Украину в рамках права страны на самооборону.

"Позвольте, какая самооборона, если они уже в открытую говорят о возможности нападения на объекты в глубине российской территории, в Крыму? Это все эскалация конфликта, и она происходит не просто с прямой подачи США и других союзников по НАТО, не просто при попустительстве, но при поощрении такого рода настроений, подходов, планов, замыслов напрямую из Вашингтона", – подчеркнул Рябков.

Ранее Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты делают попытки затянуть конфликт на Украине, при этом они же обостряют ситуацию в Азии, Африке и Латинской Америке.

Также российский президент подчеркивал, что превосходство Запада означает отсутствие развития для всех стран, мракобесие и неолиберальный тоталитаризм.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

