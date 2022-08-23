В Казахстане призвали объявить посла Украины персоной нон грата

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Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала объявить посла Украины Петра Врублевского персоной нон грата из-за его высказываний. Об этом сообщил глава ассоциации Владимир Божко в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

На одном из видео Врублевский заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям. Божко, в свою очередь, подчеркнул, что такие выражения несовместимы со статусом посла и дипломатической этикой.

"Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИД Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата", – говорится сообщении Божко.

Ассоциация также призвала организовать прокурорскую проверку в связи с распространением данного видео в социальных сетях. Прокуратуру попросили привлечь к ответственности людей, которые изготовили запись и опубликовали.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку заявлениям Врублевского, который публично призывал к убийству русских. По его словам, следствием будет принят комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео, а также проверена их причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России.

