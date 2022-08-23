В Казахстане призвали объявить посла Украины персоной нон грата

11:17
Фото: youtube.com/DergachyovInsight
Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала объявить посла Украины Петра Врублевского персоной нон грата из-за его высказываний. Об этом сообщил глава ассоциации Владимир Божко в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).
На одном из видео Врублевский заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям. Божко, в свою очередь, подчеркнул, что такие выражения несовместимы со статусом посла и дипломатической этикой.
"Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИД Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата", – говорится сообщении Божко.
Ассоциация также призвала организовать прокурорскую проверку в связи с распространением данного видео в социальных сетях. Прокуратуру попросили привлечь к ответственности людей, которые изготовили запись и опубликовали.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку заявлениям Врублевского, который публично призывал к убийству русских. По его словам, следствием будет принят комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео, а также проверена их причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: