РФ направила в МИД ФРГ ноту из-за осквернения советского воинского мемориала в Вернойхене

Фото: телеграм-канал Russische Botschaft in Deutschland
Посольство России в Германии направило в немецкий МИД ноту протеста в связи с осквернением советского воинского мемориала в Вернойхене.
"Незамедлительно проинформировали об инциденте местные власти. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств произошедшего, привлечению виновного к ответственности, обеспечению неприкосновенности и сохранности мемориала в соответствии с положениями Соглашения между правительством РФ и правительством ФРГ об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года", – приводит ТАСС текст заявления.
По данным диппредставительства, видео, на котором германский сторонник неонацистских убеждений оскверняет советский воинский мемориал, появилось в Сети накануне.
В посольстве назвали данный поступок омерзительным, нацеленным на разжигание межнациональной розни.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с осквернениями российских памятников в Европе является вакханалией.
Представитель Кремля подчеркнул, что российские дипломаты прикладывают максимум усилий, чтобы этому противодействовать, выходя на связь с официальными властями.
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