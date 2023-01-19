Офис президента Украины Зеленского признал убийство переговорщика Киреева ошибкой

Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров

Офис президента Украины Владимира Зеленского признал убийство переговорщика Дениса Киреева ошибкой, сообщает РБК со ссылкой на слова главы офиса Михаила Подоляка.

Киреев являлся участником украинской делегации на переговорах с Россией в Гомеле 28 февраля 2022 года. 5 марта 2022 года министерство обороны Украины подтвердило его смерть. В ведомстве заявили, что Киреев погиб при выполнении спецзадания.

"Его убийство связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами. Были определенные претензии к нему с одной стороны, с другой – не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате", – сказал Подоляк.

Он также отметил, что Киреев не был агентом России и убийство никак не связано с процессом переговоров.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины убила Киреева. Банкир был убит, так как якобы занимался шпионажем в пользу Москвы. Однако подробностей и доказательств шпионажа не было предоставлено.



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