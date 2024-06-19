Парламентская комиссия рекомендовала ГП признать ВСУ террористической организацией

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Парламентская комиссия РФ по расследованию преступлений Украины в отношении детей направила Генпрокуратуре и ФСБ рекомендацию, в рамках которой попросила признать ВСУ, СБУ и ГУР террористическими организациями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад парламентской комиссии.

В документе сказано, что 10 июня парламентская комиссия провела собрание и в докладе указала, что действия этих подразделений связаны с созданием угроз для безопасности детей. Например, ВСУ используют против мирного населения противопехотные мины, которые разбрасываются с беспилотников рядом с социальными объектами и маршрутами городского транспорта.

Комиссия отметила, что выявленные СК РФ нарушения со стороны вышеперечисленных структур идут вразрез с международным гуманитарным правом и правами человека, из-за чего сотни детских жизней и тысячи судеб были искалечены. Все действия, как сказано в докладе, имеют террористические признаки, поэтому представляют угрозу глобальной безопасности.

"Продолжающиеся военные преступления киевского режима против беззащитных детей и мирного населения должны быть прекращены. Украина и виновные физические лица должны быть привлечены к ответственности", – сказано в материалах.

Также комиссия порекомендовала Минпросвещению РФ и Минобрнауки РФ включить в учебники по истории и обществознанию сведения о преступлениях Украины по аналогии с нацистами середины XX века.

19 июня Госдума и Совет федерации должны одобрить этот документ. От Совфеда результаты расследования представит вице-спикер Инна Святенко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство" с представителями киевского режима. Она отметила, что участники ИГ по сравнению с руководством Украины – "наивные дети". В качестве доказательства этому дипломат привела высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об убийстве участвовавшего в переговорах с Россией Дениса Киреева.

