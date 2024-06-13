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Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск предложил признать террористами членов украинской некоммерческой организации (НКО), создавших "черный список" политиков США. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Таким образом, предприниматель прокомментировал слова конгрессмена Эндрю Клайда, который заявил, что профильный комитет палаты представителей отменил финансирование украинской НКО, очернившей американских законодателей, выступающих против финансирования Киева.

"Это хороший первый шаг. Их следует добавить в список подсанкционных террористических организаций", – высказался Маск.

Украинская НКО опубликовала на прошлой неделе список американских политиков и других деятелей, критикующих помощь ВСУ. В этот список вошли 76 организаций и 391 физлицо, в том числе экс-президент Штатов Донадьд Трамп, Илон Маск и прочие.

Ранее майор ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбляет западных лидеров и усугубляет свое положение.

До этого Трамп сообщил, что заявления Украины об ударах по российским территориям могут обернуться третьей мировой войной. По его словам, Владимир Путин стал говорить о применении ядерного оружия, так как Киев заявляет о нанесении ударов по территориям РФ.