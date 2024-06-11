Майор ВСУ Лапин: Зеленский начал оскорблять западных лидеров

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Президент Украины Владимир Зеленский оскорбляет западных лидеров и усугубляет свое положение. Об этом заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

"Как можно было умудриться несколькими предложениями на протяжении короткого промежутка времени обозвать Байдена (американский президент Джо Байден. – Прим. ред.) слабым, потому что он не хочет ехать на саммит Зеленского, и в то же время обозвать Трампа (экс-президент США Дональд Трамп. – Прим. ред.) лузером", – задался вопросом Лапин.

Он считает, что украинский лидер своими высказываниями в сторону западных лидеров "сжигает мосты перед собой". Также офицер напомнил, что в начале июня 2024 года послы "Большой семерки" хотели встретиться с Зеленским, но тот отказался их принимать и отправил к главе его офиса Андрею Ермаку.

"Зеленский свято уверовал в свой абсолютный рейтинг в западном мире", – подчеркнул майор ВСУ.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в вопросе переговоров по Украине у Запада как будто "нет ушей". Между тем РФ, с его слов, готова продолжить дипломатический процесс. Глава государства уточнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.