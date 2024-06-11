Шольц заявил, что Германия не планирует отправлять инструкторов для обучения ВСУ

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Власти Германии не собираются направлять инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ на территории Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Как вы знаете, мы приняли решение оказывать поддержку касательно подготовки ВСУ на собственной территории. В этом решении ничего не меняется", – передает ТАСС слова политика.

Таким образом немецкий канцлер ответил на вопрос журналистов о том, считает ли он, что стремление президента Франции Эммануэля Макрона направить инструкторов на Украину ведут к угрозе обострения ситуации, или же согласен с необходимостью участия представителей некоторых стран НАТО в обучении киевских военных на своих территориях.

Ранее Макрон рассказал, что Франция намерена приступить к подготовке украинской бригады, в которую войдут 4,5 тысячи военных. Французский лидер подчеркнул, что обучение украинских солдат на территории его страны не может рассматриваться в качестве фактора эскалации.

Он также сообщал, что Париж намерен подготовить украинских пилотов. Президент уточнял, что обучение начнется летом 2024 года и потребует около шести месяцев для полного завершения.

