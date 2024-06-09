Медведев назвал Шольца ничтожеством и призвал покаяться перед украинцами

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал канцлера Германии Олафа Шольца ничтожеством и призвал его покаяться перед украинским народом.

"Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понес откровенную пургу. Или, как бы сказали на известном у нас языке, рамсы попутал. Шольц заявил, что российский президент должен признать, что Украина сильна и ее не поставить на колени", – написал он.

По мнению Медведева, немецкий канцлер должен покаяться перед украинцами за то, что обрек их на истребление, заодно пожертвовав благополучием своего народа. Политик уверен, что Шольц бездарно управляет Германией.

Украина между тем является доминионом, который находится под контролем США и НАТО. Несмотря на протесты украинцев, страна получает все виды "самых смертоносных" видов оружия, заключил Медведев.

До этого Шольц призвал Владимира Путина признать, что Украину нельзя поставить на колени. Он подчеркнул, что для страны возможен только справедливый мир, над достижением которого работает Германия.

