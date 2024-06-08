Шольц потребовал от Путина признать, что Украину нельзя поставить на колени

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовал от Владимира Путина признать, что Украину нельзя поставить на колени. Его слова передает РИА Новости.

"Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира", – отметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что на Украине найдется сторона, с которой можно будет подписать договор о мирном урегулировании конфликта, однако для этого необходимо желание Киева. По словам Путина, подписать договор можно не только с президентом, но и с прочими политическими лицами в стране.

До этого сообщалось, что Писториус выступил со словами о том, что только Россия и Украина смогут решить вопрос о возобновлении переговоров, направленных на урегулирование конфликта. Он объяснил это тем, что Германия не относится к числу участников данного процесса.

Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Россия и Украина должны в срочном порядке начать мирные переговоры, так как их конфликт не разрешится на поле боя. По его словам, к переговорам стоит приступить именно сейчас, потому что конфликт будет обостряться с каждым днем все больше и больше.

