Мужчина задержан из-за попытки сбыть наркотики на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции района Северное Медведково задержали мужчину, которого подозревают в попытке сбыта наркотиков, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Задержанным оказался 24-летний приезжий. В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли у него 90 свертков с наркотическим веществом, общая масса которых превышала 170 граммов.

Кроме того, задержанный указал место, где были найдены 30 тайников-закладок. Они находились в подъездах жилых домов на Полярной и Широкой улицах. При этом общая масса изъятых из тайников веществ составила более 20 граммов.

Правоохранители отправили эти вещества на экспертизу, результаты которой подтвердили, что они имеют наркотические свойства. В связи с этим следователи возбудили уголовные дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Покушение на сбыт наркотиков в значительном и крупном размере". Задержанного было решено заключить под стражу.

Ранее Московский областной суд назначил Андрею Журавлеву 15 лет и 3 месяца колонии строгого режима по делу о производстве свыше 15 килограммов наркотиков в городском округе Шатура. Из материалов дела следует, что мужчина в составе организованной группы открыл лабораторию на своем земельном участке. В ноябре 2023 года его задержали полицейские и изъяли свыше 15 килограммов синтетических наркотиков и более 4 килограммов их прекурсоров.