Таможня пресекла контрабанду прекурсоров для мефедрона на 1,5 млрд руб

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Таможенники пресекли перемещение контрабанду прекурсоров для производства мефедрона на 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России в телеграм-канале.

По данным ФТС, более 250 килограммов прекурсоров хватило бы для изготовления 2,5 миллиона доз синтетического наркотика. Запрещенный товар перевозили автотранспортом в 10 металлических бочках объемом по 30 литров. Груз был оформлен как партия одежды и отправлен транспортной компанией на один из складов Калужской области.

На месте товар получил 40-летний гражданин РФ, который на арендованной машине вывез прекурсоры в лес, где заранее выкопал для их сокрытия тайники. Мужчину взяли с поличным, рассказали в пресс-службе ФТС.

Проведенная экспертиза показала, что запрещенное вещество в тарах – бромвалерофенон. Возбуждено уголовное дело о контрабанде прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее алтайские таможенники предотвратили незаконный вывоз из РФ 6,5 тонны нефрита на 60 миллионов рублей. Автомобиль с зеленым и белым нефритом остановили на пункте пропуска Веселоярск. Выяснилось, что группа иностранцев нелегально добыла драгоценные камни и пыталась вывезти их при помощи подложных документов.